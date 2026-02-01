Rajasthan: राजस्थान के इस शहर में मचा हड़कंप, एक साथ 333 पुलिसकर्मियों ने की छापेमारी, 132 को किया गिरफ्तार

इस दौरान 132 जनों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 67 स्थाई व गिरफ्तारी वारंटी व उदघाेषित व मफरूर बदमाश पकड़े गए हैं। 26 जनों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई। हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटर के घरों की तलाशी के दौरान सात जनों को गिरफ्तार किया गया। गैंग से जुड़े तीन जनों को गिरफ्तार किया गया। विभिन्न मामलों में फरार दस जनें गिरफ्तार किए गए। सूरसागर थाना पुलिस ने चाकू जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।