Rajasthan: राजस्थान के इस शहर में मचा हड़कंप, एक साथ 333 पुलिसकर्मियों ने की छापेमारी, 132 को किया गिरफ्तार

एआई तस्वीर
जोधपुर। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और बदमाशों की धरपकड़ के लिए रविवार सुबह 333 पुलिसकर्मियों ने 398 जगह पर छापे मारकर 132 जनों को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट की आठ एफआइआर दर्ज कर दस जनों को गिरफ्तार किया गया। दस हजार रुपए का एक ईनामी बदमाश भी पकड़ा गया है।
पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश के निर्देश पर एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई की गई। डीसीपी पश्चिम विनीत कुमार बंसल व डीसीपी पूर्व पीडी नित्या के निर्देशन में 333 पुलिस अधिकारी और जवानों की 67 टीमें गठित की गईं। हर थाना क्षेत्र में बदमाशों के ठिकानें चिह्नित किए गए। तत्पश्चात अल-सुबह 398 जगहों पर एक साथ दबिश दी गई। बदमाशों के मकान व अन्य ठिकानों की सघन तलाशी ली गई।
इस दौरान 132 जनों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 67 स्थाई व गिरफ्तारी वारंटी व उदघाेषित व मफरूर बदमाश पकड़े गए हैं। 26 जनों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई। हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटर के घरों की तलाशी के दौरान सात जनों को गिरफ्तार किया गया। गैंग से जुड़े तीन जनों को गिरफ्तार किया गया। विभिन्न मामलों में फरार दस जनें गिरफ्तार किए गए। सूरसागर थाना पुलिस ने चाकू जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग