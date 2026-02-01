निगहबान- क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस

वर्ष 2012 में स्थापित सरदार पटेल विश्वविद्यालय आंतरिक सुरक्षा, आपराधिक न्याय और साइबर अपराध जैसे विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए बनाया गया था। किंतु डेढ़ दशक के बाद भी यदि बुनियादी ढांचा अधूरा हो, अपना ऑर्डिनेंस तक तैयार न कर पाया हो, नियमित प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के सभी पद रिक्त हो तथा छात्र संख्या लगभग 200 के आसपास सिमटी गई हो, तो यह स्वाभाविक है कि इसकी कार्यक्षमता पर प्रश्न उठें। एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थिरता और प्रभावशीलता पर पुनर्विचार आवश्यक प्रतीत होता है। इसे जयनारायण व्यास विवि से जोड़ते हुए सरकार इसे एक एक्सीलेंसी सेंटर के रूप में विकसित करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिसमें इसकी स्वायत्ता का भी ध्यान रखा जाए।