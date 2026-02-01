21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

NLU जोधपुर का 18वां दीक्षांत समारोह : चीफ जस्टिस के हाथों 24 मेधावियों को मिला स्वर्ण पदक, 3 ने हासिल की पीएचडी की उपाधि

दीक्षांत समारोह में वर्ष 2025 में उत्तीर्ण 176 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इनमें 124 स्नातक, 49 स्नातकोत्तर और 3 शोधार्थी शामिल थे।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Gajanand Prajapat

Feb 21, 2026

nlu jodhpur 18th convocation

एनएलयू जोधपुर का 18वां दीक्षांत समारोह। फोटो : पत्रिका

Jodhpur News: राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में शनिवार को 18वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। यह समारोह विश्वविद्यालय के रजत जयंती वर्ष यानी 25 वर्षों की शैक्षणिक यात्रा के उपलक्ष्य में खास रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक, संकाय सदस्य और न्यायिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं।

विद्यार्थियों को दिए गए स्वर्ण पदक

दीक्षांत समारोह में वर्ष 2025 में उत्तीर्ण 176 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इनमें 124 स्नातक, 49 स्नातकोत्तर और 3 शोधार्थी शामिल थे। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 24 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी दिए गए।

समारोह की अध्यक्षता राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने की। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत रहे। अपने संबोधन में CJI विद्यार्थियों को कानून की बदलती प्रकृति को समझने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कानून कोई स्थिर व्यवस्था नहीं, बल्कि समाज के साथ विकसित होने वाली जीवंत प्रणाली है।

उन्होंने आग्रह किया कि वे कानून को आम लोगों के लिए सरल, सुलभ और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में काम करें तथा अपने पेशेवर जीवन में ईमानदारी और संवैधानिक मूल्यों को सर्वोच्च रखें।

वकालत को बताया सेवा का मार्ग

कार्यक्रम में न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई तथा न्यायमूर्ति संदीप मेहता सहित कई न्यायाधीश विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा कि विधि केवल एक पेशा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सेवा का मार्ग है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है और सफलता का अर्थ केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज और न्याय की सेवा भी है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में बछड़े का सिर मिलने के मामले में अब नया मोड़, मेडिकल रिपोर्ट में सामने आई ये बात
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Feb 2026 07:21 pm

Published on:

21 Feb 2026 07:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / NLU जोधपुर का 18वां दीक्षांत समारोह : चीफ जस्टिस के हाथों 24 मेधावियों को मिला स्वर्ण पदक, 3 ने हासिल की पीएचडी की उपाधि

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: 20 घंटे बाद आनी थी बारात, डोली में होना था विदा, लेकिन अर्थी सजी, 2 बहनों की आत्महत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा

Suicide, Suicide in Jodhpur, Suicide before marriage, Suicide of two sisters, Suicide of two sisters in Jodhpur, Suicide of two sisters in Rajasthan, Jodhpur News, Rajasthan News, सुसाइड, सुसाइड इन जोधपुर, शादी से पहले सुसाइड, दो बहनों का सुसाइड, दो बहनों का सुसाइड इन जोधपुर, दो बहनों का सुसाइड इन राजस्थान, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

जोधपुर में SIR के बाद 2 लाख से ज्यादा वोटर सूची से बाहर, इस विधानसभा क्षेत्र से कटे सबसे अधिक नाम

Jodhpur SIR
जोधपुर

rajasthan highcourt : बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष-सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं

Rajasthan High Court receives bomb threat panic ensues search underway
जोधपुर

सौ से ज्यादा एफआइआर में आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की अनुमति

Court Judgement
जोधपुर

Jodhpur: शादी से ठीक पहले दो दुल्हनों ने दी अपनी जान, दोनों सगी बहनें, चीख-पुकार और मातम में बदला खुशियों का माहौल

Suicide, Suicide in Jodhpur, Suicide of two sisters, Suicide of two sisters in Jodhpur, Suicide of two sisters in Rajasthan, Jodhpur Suicide News, Rajasthan Suicide News, सुसाइड, सुसाइड इन जोधपुर, दो बहनों की आत्महत्या, दो बहनों की आत्महत्या इन जोधपुर, दो बहनों की आत्महत्या इन राजस्थान, जोधपुर आत्महत्या न्यूज, राजस्थान आत्महत्या न्यूज
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.