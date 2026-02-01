NLU जोधपुर का 18वां दीक्षांत समारोह : चीफ जस्टिस के हाथों 24 मेधावियों को मिला स्वर्ण पदक, 3 ने हासिल की पीएचडी की उपाधि

कार्यक्रम में न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई तथा न्यायमूर्ति संदीप मेहता सहित कई न्यायाधीश विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा कि विधि केवल एक पेशा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सेवा का मार्ग है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है और सफलता का अर्थ केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज और न्याय की सेवा भी है।