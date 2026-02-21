जोधपुर में SIR के बाद 2 लाख से ज्यादा वोटर सूची से बाहर, इस विधानसभा क्षेत्र से कटे सबसे अधिक नाम

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची से हट गया है, वे निराश न हों। अंतिम सूची जारी होने के 15 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील की जा सकती है। यदि जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्टि नहीं होती, तो 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के पास दूसरी अपील करने का प्रावधान भी है।