Marwar News: पंचायत चुनाव से पहले मारवाड़ में नशे पर सख्ती, ‘मनुहार’ रोकने के लिए पुलिस ने बनाई खास रणनीति

जीरो टोलरेस (शून्य सहनशीलता): मनुहार व नशा परोसने वालों के खिलाफ अधिक से अधिक एफआइआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश।

विशेष निगरानी दल: रेज स्तर पर आइजी स्पेशल टीम व डीएसटी के साथ ही सभी वृत्ताधिकारी व थानाधिकारियों को घेराबंदी कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए है।

इंटेलीजेंस नेटवर्क: मादक पदार्थ की तस्करी व स्टोरेज करने चालों के खिलाफ आसूचनाएं संकलित करने के लिए मुखबिरों को सक्रिय किया गया हैं। संदिग्ध ठिकानों की निगरानी के निर्देश दिए गए है।

अमजन से सहयोग: थाना स्तर पर जनता से सम्पर्क करके और सीएलजी सदस्यों की मदद से तस्करी की रोकथाम के लिए सहयोग लिया जाएगा।