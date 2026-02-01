संडे बोल- जोधपुर शहर की गलियों में सफाई की व्यवस्था कैसी है

जोधपुर। शहर में बिखरी सफाई व्यवस्था से हर कोई परेशान है। हर गली मोहल्ले, चौराहे पर खराब हुई हैं। सफाई व्यवस्था को सुधारने में प्रशासन के साथ साथ आमजन को जिम्मेदारी भी अपने शहर को साफ रखने की जरुरत समझनी होगी। लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी। व्यवस्था को सुधारने के लिए खुद को आगे आना होगा। कचरा संग्रहण के लिए आने वाली गाड़ियों में ही कचरे को डाला जाए।