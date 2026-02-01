Rajasthan Crime : पति को छोड़ दोबारा प्रेमी संग फरार हुई दो बच्चों की मां, पति ने उठाया चौंकाने वाला कदम

प्रतापनगर थाना पुलिस के अनुसार, मृतक के छोटे भाई नरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आनंद की पत्नी कुछ समय पहले एक व्यक्ति के साथ चली गई थी। करीब दो माह बाद वह लौट आई, लेकिन पारिवारिक तनाव खत्म नहीं हुआ। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा आनंद को फोन पर धमकियां भी दी जाती थीं, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगा था।