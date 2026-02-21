बारात में जा रही कार बेकाबू होकर नहर में गिरी, दूल्हे के दो दोस्तों की मौत, 2 अभी भी लापता, एक को बचाया

भिरानी थाना प्रभारी लखवीर सिंह ने बताया कि हादसे में बेजवा निवासी मुकेश पुत्र नेतराम और आशीष पुत्र रघुवीर अभी लापता हैं। उनकी तलाश के लिए गोताखोर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। गोताखोर सतपाल के अनुसार टीम ने घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में तलाश अभियान चलाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक आशीष का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है, जबकि बाकी लापता युवकों की तलाश जारी है। इस हादसे ने कानावासी और आसपास के गांवों में शोक की लहर दौड़ा दी है।