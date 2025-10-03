Rajasthan: इंदिरा गांधी नहर में इस बार पानी की होगी भरपूर सप्लाई, 12 जिलों के किसानों को मिलेगा फायदा

बैठक करते अधिकारी और जनप्रतिनिधि (फोटो-पत्रिका)
हनुमानगढ़। इस बार किसान रबी की प्रमुख फसल गेहूं की बिजाई समय पर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें मांग के अनुसार सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इसके तहत इंदिरा गांधी नहर में 5 जनवरी 2026 तक चार में दो समूह का रेग्यूलेशन मंजूर हो गया है। शुक्रवार को जंक्शन में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी की अध्यक्षता में हुई जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में उक्त रेग्यूलेशन पर सहमति बनी।
बैठक में किसान प्रतिनिधि लगातार छह महीने तक इंदिरागांधी नहर को चार में दो समूह में चलाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान मुख्य अभियंता ने राजस्थान को आवंटित पानी का हवाला देकर शेयर की स्थिति साफ की। इसके बाद कुछ सदस्य जनवरी तक आइजीएनपी में चार में दो समूह में चलाने की मांग करने लगे।
मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस बैठक में पांच जनवरी तक इंदिरा गांधी नहर को चार में दो समूह में चलाने का रेग्यूलेशन भले ही मंजूर किया गया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक इनफ्लो नहीं रहने पर 18 दिसम्बर के बाद रेग्यूलेशन की समीक्षा की जा सकती है। इस बात पर सदस्यों ने सहमति जताई है। यदि अनुमान के मुताबिक इनफ्लो आते हैं तो जनवरी तक चार में दो समूह का रेग्यूलेशन निरंतर जारी रहेगा। इस तरह इस बार रबी सीजन में शुरआती पांच बारी 4 में से 2 समूह की मिलने से किसान रबी फसलों की बिजाई समय पर कर सकेंगे।
इस बार बीबीएमबी की ओर से 21 सितम्बर 2025 से 20 मई 2026 तक के लिए राजस्थान को रावी व्यास नदियों के पानी में से 1858850 क्यूसेक पानी आवंटित किया गया है। जो गत वर्ष की तुलना में करीब चार लाख क्यूसेक अधिक बताया जा रहा है। इस बार पौंग बांध का जलस्तर 21 सितम्बर को 1393 फीट के करीब रहा। जो गत वर्ष 1364 फीट ही रहा था। इंदिरा गांधी नहर से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर सहित प्रदेश के बारह जिलों को जलापूर्ति होती है। बैठक में हरिके डाउन स्ट्रीम से पाकिस्तान जाने वाले पानी का मुद्दा भी सदस्यों ने उठाया।
श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री यह बात कह रहे हैं कि एक बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। दूसरी तरफ 25 हजार से लेकर 50 हजार क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार मानसून में बांधों में इतना पानी आया कि पूरा पंजाब पानी में डूब गया, लेकिन राजस्थान की गंगकैनाल सहित अन्य नहरें खाली रह गई।
बैठक में श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा, हनुमानगढ़ जिला प्रमुख कविता मेघवाल, खाजूवाला विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, रायसिंहनगर विधायक सोहन नायक, अनूपगढ़ विधायक शिमला देवी, कांग्रेस नेता मनीष गोदारा, जल संसाधन विभाग के एसई केएल बैरवा, शिवचरण रैगर, रामाकिशन सहित किसान प्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
