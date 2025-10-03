Rajasthan: इंदिरा गांधी नहर में इस बार पानी की होगी भरपूर सप्लाई, 12 जिलों के किसानों को मिलेगा फायदा

मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस बैठक में पांच जनवरी तक इंदिरा गांधी नहर को चार में दो समूह में चलाने का रेग्यूलेशन भले ही मंजूर किया गया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक इनफ्लो नहीं रहने पर 18 दिसम्बर के बाद रेग्यूलेशन की समीक्षा की जा सकती है। इस बात पर सदस्यों ने सहमति जताई है। यदि अनुमान के मुताबिक इनफ्लो आते हैं तो जनवरी तक चार में दो समूह का रेग्यूलेशन निरंतर जारी रहेगा। इस तरह इस बार रबी सीजन में शुरआती पांच बारी 4 में से 2 समूह की मिलने से किसान रबी फसलों की बिजाई समय पर कर सकेंगे।