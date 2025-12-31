31 दिसंबर 2025,

हनुमानगढ़

विजेता टीम का हिस्सा बनकर लौटे मुख्य लेखाधिकारी का मुख्य अभियंता ने किया स्वागत

हनुमानगढ़. कार्मिक विभाग की ओर से जयुपर में सीएस चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन किया गया।

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Dec 31, 2025

हनुमानगढ़: जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ कार्यालय में मुख्य लेखाधिकारी रामधन का स्वागत करते मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी व अन्य अधिकारी।

हनुमानगढ़: जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ कार्यालय में मुख्य लेखाधिकारी रामधन का स्वागत करते मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी व अन्य अधिकारी।

हनुमानगढ़. कार्मिक विभाग की ओर से जयुपर में सीएस चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान लेखा सेवा सहित विभिन्न राज्य सेवाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। क्रिकेट में राजस्थान लेखा सेवा टीम का प्रतिनिधित्व हनुमानगढ़ में जल संसाधन विभाग के मुख्य लेखाधिकारी रामधन ने भी किया। फाइनल मुकाबले में राजस्थान लेखा सेवा की टीम ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की टीम को 24 रनों से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। हनुमानगढ़ लौटने पर विजेता टीम के हिस्सा रहे जल संसाधन विभाग के मुख्य लेखाधिकारी रामधन का सभी अधिकारियों ने स्वागत किया। मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी, एसई रामाकिशन सहित अन्य अधिकारियों ने जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ के मुख्य लेखाधिकारी रामधन के खेल प्रतिभा की सराहना करते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की।

31 Dec 2025 08:58 pm

