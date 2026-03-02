Rajasthan Court News: रात में घर आए युवक की निर्मम हत्या, वजह थी ‘पत्नी से संबंधों’ का शक… अब कोर्ट ने सुनाई सजा

गांव बोलांवाली हाल वार्ड एक संगरिया निवासी सीताराम (46) पुत्र साहबराम को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह भारी ने धारा 302 भादंसं के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी पहले से न्यायिक अभिरक्षा में है।