मुख्य अभियंता कार्यालय में आमने-सामने होती रही नारेबाजी, अलग तरह का रहा माहौल

मुख्य अभियंता ने कर्मचारियों और अभियंताओं से की अपील, काली पट्टी बांध विरोध जारी रखने के साथ कार्यालय में काम पर लौटें

हनुमानगढ़. जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर मंगलवार को दो धरने कुछ ही दूरी पर लग गए। जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में इंदिरागांधी नहर को चार में दो समूह में चलाने के रेग्यूलेशन पर सहमति नहीं बनने के विरोध में कांग्रेस के तीन विधायकों ने मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया।

इससे पहले हनुमानगढ़ विधायक गणेशराज बंसल व जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी के बीच हॉट-टॉक मामले को लेकर नहरी महकमे के अभियंता व कार्मिक पहले से मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे और नारेबाजी कर रहे थे। इस तरह कुछ देर के लिए आमने-सामने नारेबाजी होती रही। लेकिन दोनों तरफ से जो मांगें उठ रही थी, उसमें अंतर था। एक धरना नहरों में सिंचाई पानी की मांग को लेकर चल रहा था तो दूसरा धरना हनुमानगढ़ विधायक बंसल के बोल के खिलाफ था। जल परामर्शदात्री समिति की बैठक का मामला सुलझने के बाद मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी अभियंताओं और कार्मिकों की ओर से लगाए जा रहे धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान मुख्य अभिंयता ने कहा कि किसी के साथ भी गलत बात नहीं करनी चाहिए। जो भी घटनाक्रम हुआ है, वह ठीक नहीं है।

लेकिन व्यक्ति विशेष के कारण किसानों को परेशानी उठानी पड़े, इस तरह के व्यवहार से हमें बचना चाहिए। मुख्य अभियंता ने कहा कि हम भी यदि दूसरों के रास्ते पर चलने लगेंगे कि तो हममें और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मुख्य अभियंता ने बार-बार आंदोलनकारी अभियंताओं से कहा कि आप लोग काम पर लौट आओ। क्योंकि अभी किसानों की बारियां बांधने तथा आबयाना जमा करवाने आदि कई काम चल रहे हैं। ऐसे में कार्मिक और अभियंता यदि हड़ताल पर रहेंगे तो परेशानी किसानों को आएगी।

मुख्य अभियंता रुस्तगी ने अभियंताओं और कर्मचारियों से कहा कि आप लोग काली पट्टी बांध कर विरोध जारी रखते हुए ऑफिस के कामकाज करते रहें। इससे किसी को परेशानी नहीं आएगी। सरकार को मांगों का अल्टीमेटम पहुंचाकर शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की बात कही। मुख्य अभियंता का कहना था कि अभियंता पढ़े लिखे हैं, इसलिए बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। किसान हित में सभी से काम पर लौट आने की अपील की। जल संसाधन विभाग के एक्सईएन सुनील काजला ने बताया कि विधायक के खिलाफ शुरू किया गया धरना एक बार स्थगित कर दिया गया है। ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि कर्मचारी व अभियंता बुधवार से काम पर लौट आएंगे। इस मामले का हल निकलने तक सभी काली पट्टी बांधकर कार्यालय में काम करेंगे।