नागौर में तबाही वाली बारिश, पूरे साल की मेहनत बर्बाद, बची-कुची फसलें भी पानी में डूबी

खींवसर तहसील में सबसे ज्यादा 68 एमएम बारिश हुई। इसी प्रकार डेगाना में 43 एमएम, जायल में 40 एमएम, मेड़ता में 8 एमएम, डेह में 7 एमएम तथा नागौर में तीन एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। जिले में पिछले चार-पांच दिन से हो रहे बेमौसम बारिश से खेतों में काटकर सुखाने के लिए रखी व पकी हुई खड़ी खरीफ की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। फसल कटाई के समय तबाह हुई फसलों को देखकर किसानों के आंसू निकल रहे हैं। जिले में इस वर्ष अब तक 702 मिलीमीटर औसत बारिश हो चुकी है।