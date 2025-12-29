मरीज कृपया ध्यान दें…सीटी स्कैन मशीन नई आने के बाद होगी जांच, सोनोग्राफी के लिए 22 दिन की वेटिंग

नागौर. प्रदेश के चिकित्सा मंत्री के गृह जिले नागौर के जिला मुख्यालय पर स्थित जेएलएन राजकीय अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्थाएं बेपटरी होती जा रही हैं। आधुनिक सुविधाओं और बेहतर इलाज के बड़े-बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत यह है कि यहां मरीजों को समय पर बुनियादी जांच तक नसीब नहीं हो रही है। हालत यह है कि एक के बाद एक जरूरी जांच सुविधाएं बंद होती जा रही हैं और मरीज मजबूरी में निजी जांच केंद्रों की शरण लेने को विवश हैं। पहले से ही पुरानी हो चुकी सीटी स्कैन मशीन लंबे समय से बंद है और अब सोनोग्राफी जांच की सुविधा भी पूरी तरह पटरी से उतर गई है।अस्पताल में स्थिति इतनी गंभीर है कि सीटी स्कैन मशीन पुरानी हो चुकी है और लंबे समय से खराब पड़ी है। जिससे गंभीर मरीजों को बाहर निजी जांच केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सोनोग्राफी जांच भी बदहाली के दौर से गुजर रही है। खुद अस्पताल प्रशासन के अनुसार सोनोग्राफी के लिए 20 से 22 दिन तक की वेटिंग चल रही है, जो किसी भी जिला अस्पताल के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है।