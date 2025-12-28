बिना सूचना बोर्ड लगाए सड़कों का निर्माण, सवालों के घेरे में गुणवत्ता

पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता कार्यालय की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, राज्य योजनाओं के तहत स्वीकृत प्रत्येक सड़क कार्य पर नागरिक सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य है। नियमों के मुताबिक 10 किलोमीटर तक की सड़क पर कम से कम दो बोर्ड - एक शुरुआत में और एक अंतिम छोर पर लगाने होते हैं। वहीं, 10 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों के लिए हर 5 किलोमीटर की दूरी पर अतिरिक्त बोर्ड लगाना जरूरी है। इन बोर्डों पर सड़क की कुल लंबाई, लागत, कार्य का स्वरूप (डामर रोड, ग्रेवल रोड, सीसी रोड), ठेकेदार का नाम, कार्य प्रारंभ और समाप्ति की तिथि, संबंधित अभियंताओं और अधिकारियों के नाम सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित करनी होती हैं। इसके बावजूद नागौर जिले में कई सड़कों पर बिना किसी सूचना बोर्ड के निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाते हैं।