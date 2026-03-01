Nagaur news…शहर की सडक़ों पर उतरे आयुक्त, गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई, सडक़ पर क्यों फेकते हो कचरा

तो फिर सडक़ पर क्यों फेक रहे कचरा

अपराह्न करीब तीन बजे शुरू हुआ यह अभियान शाम करीब पांच बजे तक लगातार चलता रहा। इस दौरान जहां-जहां सडक़ किनारे कचरे के ढेर नजर आए, वहां आयुक्त भींचर ने तुरंत रुककर दुकानदारों से जवाब मांगा। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि क्या नियमित रूप से कचरा गाड़ी आती है। अधिकांश जगहों पर जवाब मिला कि गाड़ी आती है, जिस पर आयुक्त ने कड़े शब्दों में पूछा कि जब गाड़ी आती है तो फिर कचरा सडक़ पर क्यों डाला जा रहा है। आयुक्त के सख्त तेवर देखकर कई दुकानदार और आसपास मौजूद लोग हतप्रभ रह गए। कुछ जगहों पर तो लोगों को वहीं खड़ा कर उनसे सडक़ पर पड़ा कचरा उठवाया गया। साथ ही साफ चेतावनी दी गई कि यदि आगे से सडक़ पर कचरा फेंकते पाए गए तो जुर्माने की राशि और बढ़ा दी जाएगी।