Jobs For Women: महिलाओं को मिलेगा रोजगार, टोल प्लाजा पर 5100+ फीमेल कर्मचारियों की होगी तैनाती, NHAI ने की ये अनूठी पहल

Women Employees On Toll Plaza: राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अहम पहल की है। देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे नेटवर्क पर स्थित 1,140 से अधिक टोल प्लाजा पर दिन की पारी में 5100 से अधिक महिला कर्मचारियों को टोल प्लाजा व बूथ संचालन के लिए तैनात किया गया है।