Rajasthan: पानी लील गया 4 जिंदगी, मामा को बचाने गए भांजे और भाई की दर्दनाक मौत, घर में मचा कोहराम

पुलिस को सूचना देने पर लाडनूं थाने से एएसआई नाथूराम कुराड़ा और एसआई राजेंद्र गिला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय तैराक भंवरसिंह राजावत और लक्ष्मण परिहार को मौके पर बुलाया। उन्होंने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद बालक को बाहर निकाला। उसे तुरंत राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।