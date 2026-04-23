उद्यमियों को अनुदान की दूसरी व तीसरी किस्त की ‘उडीक’, जाने कब पूरी होगी

नागौर. राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 के तहत नागौर जिले सहित प्रदेश में लगाए गए कृषि उद्योगों को मिलने वाली अनुदान राशि की दूसरी व तीसरी किस्त पिछले दो साल से जारी नहीं हो रही है। नागौर जिले के 14 व पूरे प्रदेश के करीब 500 उद्यमियों को अनुदान की दूसरी व तीसरी किस्त के रूप में लाखों रुपए की सहायता मिलने की ‘उडीक’ पिछले दो साल से है, लेकिन यह कब पूरी होगी, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने अनुदान की किस्तें देने से मना कर दिया है, अधिकारी केवल बजट नहीं होने की बात कह रहे हैं, ऐसे में उद्यमियों को उम्मीद भी है। खास बात यह है कि जब तक अंतिम किस्त जारी नहीं होगी, तब कि पूर्व में जारी पहली व दूसरी किस्त का लाभ भी उद्यमियों को नहीं मिल पाएगा। कई उद्यमी ऐसे हैं, जिन्हें पहली व दूसरी किस्त जारी हो गई, जिसकी राशि बैंक खाते में दर्शा भी रही है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ करीब 150 इकाइयां ऐसी हैं, जिनको अनुदान जारी करने के लिए एसएलएससी (राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति) की बैठक का इंतजार कर रही हैं।