Rajasthan Accident: मां और दो बेटे…जब घर से उठी तीन अर्थियां तो रो पड़ा पूरा गांव, काल बनकर आई थी तेज रफ्तार कार

सिरोही। थाना क्षेत्र के पादर-मेथीपुरा मार्ग पर शनिवार शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मृतक मां और दो बेटों के शव रविवार को मंडार से उनके गांव वेरा जैतपुरा पहुंचे तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। एक ही परिवार के तीन जनों के शव एक साथ पहुंचने पर हर किसी की आंखें नम हो गईं। गमगीन माहौल में तीनों का अंतिम संस्कार किया गया। इस हादसे में मां छैल कुंवर और उसके दो बेटे श्रीपाल सिंह व विपुल की मौत हो गई थी, जबकि बेटी मनीषा कुंवर गंभीर रूप से घायल है, जिसका गुजरात में उपचार जारी है।