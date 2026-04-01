Rajasthan Crime: सेवानिवृत्त शिक्षक दंपती का अंतिम संस्कार, सीन रिक्रिएशन के दौरान एकत्र हुई भीड़

पुलिस ने सबसे पहले दोनों नाबालिगों का मेडिकल मुआयना करवाया, इसके बाद उन्हें उनके घर ले जाकर वारदात में प्रयुक्त हथियारों और अन्य साक्ष्यों की तलाश की गई। दोपहर बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस टीम उन्हें सोहननगर स्थित घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां पूरे घटनाक्रम की बारीकी से तस्दीक की गई। इस दौरान सीओ सिटी राजेश कसाना, प्रशिक्षु आरपीएस जयपाल सिंह, साकेतनगर थानाधिकारी गणपत राम सहित पुलिस टीम मौजूद रही।