27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Sirohi Crime: महिला से मारपीट कर लूट, बेहोशी की हालत में बाथरूम में बंद कर फरार हुए बदमाश

Sirohi News: बदमाशों ने घर में अकेली सो रही वृद्धा के साथ मारपीट की और उसे बाथरूम में बंद कर लूटपाट के बाद फरार हो गए। घटना से गांव में भय का माहौल बना हुआ है।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Santosh Trivedi

Mar 27, 2026

काना कोलर स्थित वह मकान जहां घटना घटित हुई

काना कोलर स्थित वह मकान जहां घटना घटित हुई. Photo- Patrika

Sirohi News:शिवगंज @ पत्रिका। समीपवर्ती काना कोलर गांव में लुटेरों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर में अकेली सो रही वृद्धा के साथ मारपीट की और उसे बाथरूम में बंद कर लूटपाट के बाद फरार हो गए। घटना से गांव में भय का माहौल बना हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, बदमाशों की सरगर्मी से तलाश में जुटी है।

दीवार फांदकर घर में घुस आया बदमाश

जानकारी के अनुसार काना कोलर गांव में 70 वर्षीय लक्ष्मी देवी देवासी पत्नी मानाराम देवासी रात को अपने घर के आंगन में सो रही थीं। उनके दोनों पुत्र काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। देर रात करीब डेढ़ बजे एक बदमाश दीवार फांदकर घर में घुस आया। महिला के जागने पर उसने धमकाते हुए कहा कि वे छह-सात लोग हैं और शोर मचाने पर जान से मार देंगे।

मारपीट से हुई बेहोश, बाथरूम में बंद कर गए

वृद्धा ने जान से नहीं मारने की याचना करते हुए चाबियां लेने की बात कही, लेकिन बदमाश ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले में वृद्धा के हाथ की एक अंगुली कट गई तथा सिर में गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गई। इसके बाद बदमाशों ने उसे बाथरूम में बंद कर घर में रखे चांदी के जेवरात सहित अन्य सामान लूट लिया और फरार हो गए।

सुबह दरवाजा तोड़कर निकली बाहर, अस्पताल में भर्ती

वृद्धा रातभर बाथरूम में बंद रहीं। सुबह होश आने पर उसने किसी तरह बाथरूम का दरवाजा तोड़कर ग्रामीणों को आवाज दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी उसके सुमेरपुर में रह रहे पुत्र को दी। पुत्र के पहुंचने पर घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे सिरोही रैफर किया गया। वर्तमान में उसका उपचार जारी है।

बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक बाबूलाल राणा मय दल मौके पर पहुंचे। साक्ष्य जुटाने के लिए एमओबी और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र वर्मा ने भी मौके का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए हैं।

मामले की जांच के लिए तीन टीमें गठित

डीएसपी वर्मा ने बताया कि मामले की जांच के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं, जिन्हें संभावित ठिकानों पर रवाना किया गया है। साथ ही जोधपुर से डॉग स्क्वायड “ब्रेवो” को भी बुलाया गया है। पुलिस ने अस्पताल में उपचाराधीन पीड़िता के बयान दर्ज कर जांच तेज कर दी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: प्रेम विवाह के गवाह बने मामा की मौत मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, 7 साल बाद 6 दोषियों को उम्रकैद
सीकर
Love Marriage Witness Murder Case Court Verdict

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Mar 2026 01:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Sirohi Crime: महिला से मारपीट कर लूट, बेहोशी की हालत में बाथरूम में बंद कर फरार हुए बदमाश

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Msp kharid: सरसों-चना खरीद में किसानों की बेरुखी; 6 दिन में एक भी पंजीयन नहीं, जानें सरसों के मंडी भाव

Sarso Price Rajasthan Today, Sarso Mandi Rate Update India, Sarso MSP News Rajasthan, Sarso Crop Arrival Market, Sarso Bhav Increase News, Sarso Farmers Profit Update, Sarso Mandi Hindaun News, Sarso Rate Today India 2026, Sarso Auction Market Rajasthan, Sarso Demand Supply News, Sarso Trading Market India, Sarso Latest Price Update, Sarso Farming Profit News, Sarso Agriculture News Rajasthan, Sarso Market Trend India
सिरोही

राजस्थान: 44 कर्मचारियों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्रों से पाई नौकरी, 6 सिरोही जिले के, 2 UP निवासी

Govt Jobs
सिरोही

Rajasthan Road: 3 दिनों में चमचमा जाएंगी राजस्थान के इस जिले की सड़कें, यातायात होगा सुगम, आमजन को मिलेगी राहत

Rajasthan Road, Rajasthan Road News, Rajasthan Road Latest News, Rajasthan Road Update News, Road Repair News, Sirohi road repair campaign, Rajasthan road development news, Sanchore to Abu Road highway project, NH-15 four lane Rajasthan, PPP road projects India, Rajasthan infrastructure update, Abu Road connectivity news, road safety Rajasthan cities, AI highway safety India, Rajasthan urban roads repair
सिरोही

Sirohi News: यात्रियों को राहत; रोडवेज को मिली 5 नई बसों की सौगात, इन रूटों पर फिर दौड़ेंगी बसें

sirohi roadways news
सिरोही

Gold Silver Price Crash: सोना-चांदी की चमक फीकी, निवेशकों को झटका, सोना 36,000 और चांदी 1.84 लाख रुपए धड़ाम

Sirohi gold price, Sirohi silver price, gold silver fall, gold investment Rajasthan, Sirohi bullion market, gold price history, silver price drop, gold buying opportunity, Rajasthan gold silver, Sirohi business news, gold silver investment tips, Sirohi gold silver rate, bullion market update, gold silver market trend, Sirohi economic news
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.