Sirohi Crime: महिला से मारपीट कर लूट, बेहोशी की हालत में बाथरूम में बंद कर फरार हुए बदमाश

वृद्धा रातभर बाथरूम में बंद रहीं। सुबह होश आने पर उसने किसी तरह बाथरूम का दरवाजा तोड़कर ग्रामीणों को आवाज दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी उसके सुमेरपुर में रह रहे पुत्र को दी। पुत्र के पहुंचने पर घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे सिरोही रैफर किया गया। वर्तमान में उसका उपचार जारी है।