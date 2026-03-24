Rajasthan Crime: प्रेम विवाह के गवाह बने मामा की मौत मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, 7 साल बाद 6 दोषियों को उम्रकैद

30 अक्टूबर 2019 को आरोपियों ने योजना बनाकर हरलाल को फोन कर मिलने के बहाने बुलाया और उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे घर ले जाकर खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। इस दौरान नेमीचंद मारपीट का वीडियो बनाता रहा। घटना की सूचना मिलने पर सुरजीत ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल हरलाल को सीकर के एसके अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे जयपुर रैफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।