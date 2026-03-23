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Rajasthan Murder Case: अवैध संबंध में कर डाली सारी हदें पार, पत्नी ने रात को प्रेमी को घर बुलाया, सो रहे पति को गला घोंटकर मार डाला

Balotra Murder:राजस्थान के बालोतरा जिले में अवैध संबंधों के चलते एक महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

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बाड़मेर

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Anil Prajapat

Mar 23, 2026

Barmer Crime News-1

आरोपी अनु और शिक्षक अमराराम। फोटो: पत्रिका

बाड़मेर। राजस्थान के बालोतरा जिले में अवैध संबंधों के चलते एक महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। पति से विवाद के चलते महिला लंबे समय से पीहर में रह रही थी, कुछ दिन पहले ही ससुराल लौटी थी। इस मामले में गिड़ा थाना पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार मृतक महेंद्र कुमार (21) पुत्र पेमाराम, मेघवाल निवासी मलवा गोयलान की शादी करीब तीन वर्ष पूर्व बागुंडी निवासी अनु देवी के साथ हुई थी। अनु देवी इस विवाह से खुश नहीं थी। शादी के बाद से अधिकतर समय अपने पीहर में ही रह रही थी। इस दौरान उसका संपर्क तिलवाड़ा निवासी शिक्षक अमराराम पुत्र चेनाराम मेघवाल, जो वर्तमान में चिड़िया क्षेत्र में सरकारी विद्यालय में पदस्थापित है, उससे हुआ। हत्या की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

एक सप्ताह पहले ही ससुराल आई थी पत्नी

परिजनों के अनुसार अनुदेवी के लगातार पीहर में रहने को लेकर समाज के मौजीज लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने आपसी समझाइश की। इसके करीब एक सप्ताह पहले उसे ससुराल से वापस लेकर गांव आए। ससुराल आने के बाद उसने अपने सास-ससुर के साथ रहने से इनकार किया। जिस पर परिवार के अन्य सदस्य अलग रहने लगे।

शिक्षक ने पूछताछ में कबूला जुर्म

बढ़ते दबाव पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक अमराराम को हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर उसने अनुदेवी के साथ मिलकर उसके पति की हत्या करना स्वीकार किया। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। रविवार दोपहर गिड़ा थानाधिकारी ने परिजनों से वार्ता की। निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। इस पर सहमति बनने पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। बाद में उसका अंतिम संस्कार किया। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। महिला की भूमिका सहित पूरे घटनाक्रम के अन्य पहलुओं की पड़ताल रही है।

मां सुबह उठाने गई तो वारदात का पता चला

शुक्रवार शाम महेंद्र परिवार के साथ भोजन कर अपने कमरे में सोने गया। आरोप है कि रात में अनुदेवी ने फोन कर अपने प्रेमी अमराराम को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर सो रहे महेंद्र का गला दबाकर हत्या की। सुबह मां जब महेंद्र को उठाने गई, तब वह अचेत अवस्था में चारपाई पर पड़ा मिला। शरीर ठंडा होने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। इस पर गिड़ा पुलिस को सूचना दी गई।

परिजनों ने किया विरोध, नहीं उठाया शव

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। इस बीच परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया। गिरफ्तारी से पहले पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया।

पुलिस हर एंगल से कर रही मामले की जांच

मामले को लेकर आरोपी शिक्षक अमराराम, मृतक की पत्नी अनु को डिटेन कर पूछताछ की। इस पर दोनों ने गला घोंटकर हत्या करना कबूल किया। इस पर उन्हें गिरफ्तार किया। मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।
-दलपतसिंह, थानाधिकारी गिड़ा

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Updated on:

23 Mar 2026 11:36 am

Published on:

23 Mar 2026 11:35 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan Murder Case: अवैध संबंध में कर डाली सारी हदें पार, पत्नी ने रात को प्रेमी को घर बुलाया, सो रहे पति को गला घोंटकर मार डाला

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