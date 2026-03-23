Rajasthan Murder Case: अवैध संबंध में कर डाली सारी हदें पार, पत्नी ने रात को प्रेमी को घर बुलाया, सो रहे पति को गला घोंटकर मार डाला

बढ़ते दबाव पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक अमराराम को हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर उसने अनुदेवी के साथ मिलकर उसके पति की हत्या करना स्वीकार किया। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। रविवार दोपहर गिड़ा थानाधिकारी ने परिजनों से वार्ता की। निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। इस पर सहमति बनने पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। बाद में उसका अंतिम संस्कार किया। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। महिला की भूमिका सहित पूरे घटनाक्रम के अन्य पहलुओं की पड़ताल रही है।