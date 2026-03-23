Looteri Dulhan Arrested: अविवाहित पुरुषों को फंसाती थी महिलाएं, मुंह बोली मां के साथ मिलकर जयपुर में किया ये क्राइम

जयपुर में गणगौर माता की शाही सवारी के दौरान शनिवार को पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा। आरोपियों में राजा खान (28) निवासी तोपखाना हजूरी, अरुण (22) निवासी नाहरगढ़, फैजान (22) निवासी महावतों का मोहल्ला, मोहम्मद जाफर (23) निवासी मच्छी मार्केट रामगंज और मोहम्मद अंसार (31) निवासी नाहरी का नाका शामिल है। अरुण के खिलाफ पहले से कई प्रकरण दर्ज है। पुलिस पता लगा रही है कि मेले में घुसने की इनकी क्या मंशा थी।