Gold Silver Price Crash: सोना-चांदी की चमक फीकी, निवेशकों को झटका, सोना 36,000 और चांदी 1.84 लाख रुपए धड़ाम

सिरोही। सोना-चांदी के भाव, जो पहले तेजी से आसमान छू रहे थे, अब उसी रफ्तार से गिरावट दर्ज कर रहे हैं। दोनों कीमती धातुओं में भारी कमी आई है। महज 50 दिनों में सोना 36 हजार रुपए प्रति दस ग्राम और चांदी 1 लाख 84 हजार रुपए प्रति किलो तक लुढ़क गई है। ऊंचे भाव पर खरीदारी करने वालों के लिए यह गिरावट किसी करारे झटके से कम नहीं है। कई सर्राफा व्यापारियों को भी नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि, भावों में गिरावट के बाद बाजार में ग्राहक धीरे-धीरे लौटने लगे हैं।