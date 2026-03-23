23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Gold Silver Price Crash: सोना-चांदी की चमक फीकी, निवेशकों को झटका, सोना 36,000 और चांदी 1.84 लाख रुपए धड़ाम

Gold and Silver Prices: सिरोही में सोना-चांदी के भाव में तेजी के बाद अचानक गिरावट ने निवेशकों और आमजन दोनों को चौंका दिया है। अब गिरते भावों के साथ बाजार में हल्की चहल-पहल लौट रही है।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Mar 23, 2026

Sirohi gold price, Sirohi silver price, gold silver fall, gold investment Rajasthan, Sirohi bullion market, gold price history, silver price drop, gold buying opportunity, Rajasthan gold silver, Sirohi business news, gold silver investment tips, Sirohi gold silver rate, bullion market update, gold silver market trend, Sirohi economic news

फाइल फोटो- पत्रिका

सिरोही। सोना-चांदी के भाव, जो पहले तेजी से आसमान छू रहे थे, अब उसी रफ्तार से गिरावट दर्ज कर रहे हैं। दोनों कीमती धातुओं में भारी कमी आई है। महज 50 दिनों में सोना 36 हजार रुपए प्रति दस ग्राम और चांदी 1 लाख 84 हजार रुपए प्रति किलो तक लुढ़क गई है। ऊंचे भाव पर खरीदारी करने वालों के लिए यह गिरावट किसी करारे झटके से कम नहीं है। कई सर्राफा व्यापारियों को भी नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि, भावों में गिरावट के बाद बाजार में ग्राहक धीरे-धीरे लौटने लगे हैं।

आमजन से व्यापारी तक पस्त

शादी-ब्याह या निवेश के लिए ऊंचे दामों पर सोना-चांदी खरीदने वाले अब भारी नुकसान में हैं। सिरोही के सर्राफा व्यापारी मुकेश सोनी बताते हैं कि जिलेभर से कई लोगों ने तेजी के दौर में खरीदारी की थी। लगातार गिरते भावों ने न केवल ग्राहकों को, बल्कि व्यापारियों को भी आर्थिक चोट दी है। हालांकि, गिरावट के बाद अब बाजार में हल्की चहल-पहल लौट रही है। जो लोग पहले ऊंचे भावों से डरकर खरीद नहीं कर रहे थे, वे अब सोना-चांदी लेने की सोच रहे हैं।

सोना-चांदी की कीमतों में यह ऐतिहासिक गिरावट निवेशकों के लिए चेतावनी है कि बाजार की चमक कभी भी फीकी पड़ सकती है। ऊंचे भाव पर खरीदने वालों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, जबकि अब गिरावट के बाद नए खरीदारों के लिए अवसर बन रहा है।

गिरावट के कारण

मजबूत होता डॉलर : अमरीकी डॉलर की मजबूती ने अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट पर दबाव बढ़ा दिया।

फेड रिजर्व का रुख : ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम होने से सोना-चांदी की चमक फीकी पड़ी।

युद्ध का असर नहीं : अमरीका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव के बावजूद भाव बढ़ने की बजाय गिरते रहे, जो अर्थशास्त्रियों के लिए भी हैरानी का विषय है।

यूं औंधे मुंह गिरे भाव

दिनांकचांदी (प्रति किलो- कीमत लाख में)सोना (प्रति 10 ग्राम-कीमत लाख में)
29 जनवरी4.101.84
30 जनवरी3.601.75
31 जनवरी2.801.66
10 फरवरी2.651.60
18 फरवरी2.401.55
19 मार्च2.291.50
22 मार्च2.261.48

इनका कहना है

जब भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे, तब आमजन ने खरीद लगभग बंद कर दी थी। केवल मजबूरी में ही लोग खरीद रहे थे। अब लगातार गिरावट से आमजन फिर से बाजार में लौट रहे हैं।

  • मुकेश सोनी, सर्राफा व्यापारी, सिरोही

जब भाव आसमान छू रहे थे, तब मजबूरी में ही थोड़ी खरीद करनी पड़ी। अब गिरावट देखकर लगता है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला गलत था।

  • रमेश शर्मा, निवासी, सिरोही

शादी के लिए ऊंचे भाव पर सोना लिया था, अब कीमतें गिरने से मन खिन्न हो गया है। लेकिन जो लोग अब खरीद रहे हैं, उनके लिए यह सही समय है।

  • सीमा रावल, निवासी, सिरोही

पहले तो सोना-चांदी आमजन की पहुंच से बाहर हो गया था। अब गिरावट से उम्मीद जगी है कि फिर से खरीद संभव होगी।

  • महेश खत्री, सिरोही

विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को कभी भी ऊंचे भावों पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। बाजार में उतार-चढ़ाव आम है और कभी भी कीमतें तेजी से गिर सकती हैं। इसलिए सही समय का इंतजार करना और सोच-समझकर निवेश करना फायदेमंद रहता है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Murder: मामूली विवाद में खूनी खेल, छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से बड़े भाई को मौत के घाट उतारा, इलाके में सनसनी
जयपुर
Viratnagar murder case, Rajasthan crime news, brother kills brother India, axe attack Rajasthan, family dispute murder, Jaipur rural crime news, shocking murder case India, police investigation Rajasthan, domestic violence case India, Rajasthan breaking news, crime news India today, Viratnagar news update, accused absconding case, Indian crime story, rural crime Rajasthan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Mar 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Gold Silver Price Crash: सोना-चांदी की चमक फीकी, निवेशकों को झटका, सोना 36,000 और चांदी 1.84 लाख रुपए धड़ाम

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: जंगल में मिली युवक की लाश, जगह-जगह बिखरे थे शरीर के टुकड़े, इलाके में मची सनसनी

Mount Abu incident, leopard attack Rajasthan, Jalore wildlife news, Achalgarh forest news, Rajasthan forest attack, Mount Abu news today, wildlife attack India, leopard attack human India, Rajasthan breaking news, forest department alert Rajasthan, tribal man death Rajasthan, wildlife danger India, Mount Abu forest area, Rajasthan police investigation, leopard attack case India
सिरोही

राजस्थान से गुजरात को जोड़ने वाले नए रेल प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, बिछेगी 116KM लंबी लाइन; 3050 करोड़ होंगे खर्च

Rajasthan New Rail Project (1)
सिरोही

Sirohi Road Accident : दो ट्रकों की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर, एक चालक की दर्दनाक मौत, 3 अन्य गंभीर घायल

Rajasthan Sirohi Road Accident two trucks collision driver died tragically three people were seriously injured
सिरोही

सिरोही केंद्रीय विद्यालय में इसी सत्र से पढ़ाई होगी शुरू, बाल वाटिका से 5वीं तक एडमिशन प्रारंभ

Sirohi Kendriya Vidyalaya
सिरोही

Rajasthan: पत्थर से सिर कुचलकर युवक की निर्मम हत्या, सुनसान जगह पर मिला शव, एसपी ने सख्त निर्देश

shivganj youth murder
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.