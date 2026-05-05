BJP के वरिष्ठ नेता का अनोखा जश्न, गधों को खिलाए 11KG गुलाब जामुन, पश्चिम बंगाल का परिणाम आने से पहले ही कर दी थी घोषणा

इस अनोखे जश्न के सूत्रधार वीरेंद्र सिंह चौहान ने इसे 'उपेक्षित वर्ग के सम्मान' से जोड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा हर उस वर्ग को सम्मान दिलाने की है जो अब तक हाशिये पर रहा है। उन्होंने बंगाल चुनाव परिणाम आने से पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि यदि भाजपा जीतती है, तो वह गधों को गुलाब जामुन खिलाकर जश्न मनाएंगे। जीत के बाद उन्होंने इसी अंदाज में जश्न मनाया। इस अवसर पर निम्बाराम देवासी, जब्बर सिंह चौहान, शैतान सिंह परमार, कांतिलाल, रजनीकांत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जिलेभर में यह अनोखा जश्न चर्चा का विषय बना हुआ है।