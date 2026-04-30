सिरोही ने रचा नया कीर्तिमान, बाल विवाह रोकथाम अभियान में राजस्थान में पाया पहला स्थान

अभियान के तहत सिरोही के राजकीय और निजी विद्यालयों, ग्राम पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। लोगों को यह भी बताया गया कि यदि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका या 21 वर्ष से कम आयु के बालक के विवाह की सूचना मिले, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 100 या 112, तथा आवा हेल्पलाइन 18001027222 पर सूचित करें।