Indian Railway: गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों को बड़ी राहत, जोधपुर से समर स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त ट्रिप का तोहफा

जयपुर मंडल के कनकपुरा रेलवे यार्ड में ट्रेनों के सुचारू संचालन के लिए लाइन नंबर 3 और 4 के बीच अतिरिक्त क्रॉसओवर का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य के चलते नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया गया है, जिससे भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस के आवागमन में 14 ट्रिप रद्द किए गए हैं। ट्रेन संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर प्रतिदिन एक्सप्रेस भोपाल से 2, 4, 5, 8 और 12 से 14 मई तक (कुल 7 ट्रिप) रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन संख्या 14813 जोधपुर-भोपाल प्रतिदिन एक्सप्रेस जोधपुर से 2 से 4, 7 और 11 से 13 मई तक (कुल 7 ट्रिप) संचालित नहीं होगी।