Indian Railway: गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों को बड़ी राहत, जोधपुर से समर स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त ट्रिप का तोहफा

फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से जोधपुर मंडल से संचालित तीन जोड़ी समर स्पेशल साप्ताहिक ट्रेनों के 26 जुलाई तक कुल 27 अतिरिक्त ट्रिप चलाए जा रहे हैं। मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि भावनगर-हरिद्वार रूट पर भी समर स्पेशल ट्रेन के 5 अतिरिक्त ट्रिप संचालित किए जाएंगे।
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रेलवे की ओर से बीकानेर मंडल के चूरू-सादुलपुर रेलखंड के मध्य दुधवाखारा-हड़याल-डोकवा-सादुलपुर स्टेशनों के बीच दोहरीकरण कार्य के लिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ब्लॉक लिया जा रहा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि गाड़ी संख्या 14823, जोधपुर-रेवाड़ी ट्रेन 29 अप्रेल से 27 जून तक (60 ट्रिप) जोधपुर से प्रस्थान करेगी, वह डोकवा स्टेशन पर ठहराव नहीं करेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 14891, जोधपुर-हिसार ट्रेन 29 अप्रेल से 27 जून तक (60 ट्रिप) जोधपुर से प्रस्थान करेगी, वह भी डोकवा स्टेशन पर ठहराव नहीं करेगी।
जयपुर मंडल के कनकपुरा रेलवे यार्ड में ट्रेनों के सुचारू संचालन के लिए लाइन नंबर 3 और 4 के बीच अतिरिक्त क्रॉसओवर का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य के चलते नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया गया है, जिससे भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस के आवागमन में 14 ट्रिप रद्द किए गए हैं। ट्रेन संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर प्रतिदिन एक्सप्रेस भोपाल से 2, 4, 5, 8 और 12 से 14 मई तक (कुल 7 ट्रिप) रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन संख्या 14813 जोधपुर-भोपाल प्रतिदिन एक्सप्रेस जोधपुर से 2 से 4, 7 और 11 से 13 मई तक (कुल 7 ट्रिप) संचालित नहीं होगी।
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