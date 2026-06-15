Jodhpur News: जोधपुर में 48 घंटे में 8 लापता, घर से निकले और फिर नहीं लौटे, परिजनों की बढ़ी चिंता

इसी तरह जोधपुर के प्रतापनगर सदर से 21 साल की युवती प्रतापनगर थाना क्षेत्र से एक युवक तथा देवनगर थाना क्षेत्र से 18 वर्षीय युवती के लापता होने के मामले सामने आए हैं। बोरानाडा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका बिना बताए घर से निकल गई, जिसके मामले में परिजनों ने एक संदिग्ध युवक पर शक जताया है। वहीं उदयमंदिर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता पीहर जाने का कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। लगातार बढ़ रहे ऐसे मामलों ने परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस सभी मामलों में गुमशुदगी दर्ज कर संबंधित व्यक्तियों की तलाश में जुटी हुई है।