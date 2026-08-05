Jodhpur: ‘हफ्ता नहीं दिया तो आधी रात को लगा दी आग’, हिस्ट्रीशीटर पर आरोप, दोनों बसें जलकर राख

बस मालिक ने बताया कि मामले में प्रतापनगर और राजीव गांधी नगर थाने में नामजद रिपोर्ट दी जा रही है। पुलिस घटनास्थलों से साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की हर पहलू से जांच की जा रही है। एफएसएल टीम की मदद भी ली जा सकती है। सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है।