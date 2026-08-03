राजस्थान: जोजरी नदी प्रदूषण केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, सीईटीपी ट्रस्ट के तत्कालीन एमडी समेत पांच गिरफ्तार

जोधपुर। जोजरी नदी में प्रदूषण फैलाने के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुसंधान फाउंडेशन (सीईटीपी) ट्रस्ट के तत्कालीन प्रबंध निदेशक सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विवेक विहार थाने में करीब दो माह पहले दर्ज इस प्रकरण में कुल 18 ट्रस्ट पदाधिकारियों एवं न्यासियों को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि जोजरी नदी में प्रदूषण मामले में 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे ठीक पहले पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है।