राजस्थान में कम बारिश पर अशोक गहलोत ने सरकार को चेताया, 18 जिलों के हालात पर जताई चिंता; अपने कार्यकाल का भी किया जिक्र

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार देर रात वंदे भारत ट्रेन से अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने पहुंचे, जिसके चलते उन्हें स्टेशन से बाहर निकलने में भी काफी समय लग गया। गहलोत सोमवार तक जोधपुर में ही रहेंगे। इस दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, सर्किट हाउस में आम लोगों, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों और स्थानीय नेताओं से भी चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे का मकसद जोधपुर में कांग्रेस संगठन को मजबूत करना और आगामी निकाय चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति तैयार करना है।