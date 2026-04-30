Child Healthcare: जिला कलक्टर ने किया जे.के. लोन अस्पताल का औचक निरीक्षण, दवाओं और सफाई पर सख्ती

औचक निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि उनकी बातों को प्राथमिकता के साथ लिया जाएगा और आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

परिजनों ने उपचार प्रक्रिया, दवाओं की उपलब्धता और सुविधाओं से जुड़ी अपनी राय साझा की। कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया जाए, ताकि उपचार के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।