30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Viral Video: तेज रफ्तार पावर बाइक पर युवती का खतरनाक स्टंट, हाथ छोड़कर चलाई गाड़ी, पुलिस ने लिया सख्त एक्शन

Jaipur Stunt Video: राजधानी जयपुर में सोशल मीडिया पर वायरल एक खतरनाक स्टंट वीडियो ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी को उजागर कर दिया। तेज रफ्तार बाइक पर युवती की लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत सख्त कार्रवाई की है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Apr 30, 2026

Jaipur Viral Reel

बाइक पर स्टंट करती युवती। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। सड़कों पर स्टंटबाजी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो न केवल यातायात नियमों की खुली अवहेलना है बल्कि आमजन की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। ताजा मामला राजधानी जयपुर से सामने आया है, जहां एक युवती ने तेज रफ्तार बाइक पर खतरनाक स्टंट कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सख्त संदेश दिया है।

रील का जुनून

जयपुर में वायरल हुए इस वीडियो में एक युवती चलती बाइक पर दोनों हाथ छोड़कर स्टंट करती नजर आई। इतना ही नहीं, वह तेज रफ्तार बाइक पर खड़ी भी हो गई, जो बेहद जोखिम भरा था। यह पूरा घटनाक्रम किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवती यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रही थी।

मामला सामने आते ही जयपुर ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की। पुलिस ने युवती की पहचान कर उसे तलाश लिया। इसके बाद उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए भारी चालान किया गया। साथ ही पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ‘बिफोर और आफ्टर’ वीडियो भी साझा किया, जिसमें एक तरफ युवती स्टंट करती दिख रही है और दूसरी तरफ वह पुलिस के सामने खड़ी कार्रवाई का सामना करती नजर आ रही है।

स्टंटबाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं

पुलिस ने इस कार्रवाई के साथ साफ संदेश दिया है कि सड़क पर स्टंटबाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। युवती को भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई है। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज के लिए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें। पुलिस ने चेताया कि ऐसे मामलों में लाइसेंस निरस्त करने सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि हाल ही में जयपुर में एक युवक पुलिस वाहनों के सामने ही बाइक से स्टंट करता नजर आया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर बाइक जब्त की और चालान किया। इसके अलावा आमेर मावठा क्षेत्र में भी एक युवक खतरनाक स्टंट करते पकड़ा गया था। उस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर तीन बाइक जब्त की गई थीं, जिनका उपयोग स्टंट के दौरान वीडियो बनाने में किया जा रहा था।

ये भी पढ़ें

Indian Railway: गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों को बड़ी राहत, जोधपुर से समर स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त ट्रिप का तोहफा
जोधपुर
Summer Special Train

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Apr 2026 03:06 pm

Published on:

30 Apr 2026 03:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Viral Video: तेज रफ्तार पावर बाइक पर युवती का खतरनाक स्टंट, हाथ छोड़कर चलाई गाड़ी, पुलिस ने लिया सख्त एक्शन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Summer Desi Drinks : इनके आगे महंगे एनर्जी ड्रिंक्स फेल! मजदूरों की ताकत हैं ये 3 देसी शरबत

Summer Desi Drinks name
लाइफस्टाइल

Weather Update: राजस्थान में एक साथ एक्टिव होंगे दो सिस्टम, आंधी और बारिश की चेतावनी, जानिए 2-3-4 मई का मौसम

rain in rajasthan
जयपुर

बीजिंग दौड़ से उभरी तकनीक की नई चेतन

जयपुर

IMD warning Today: अगले 3 घंटे में राजस्थान में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट, 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं

Rajasthan weather
जयपुर

Jaipur Crime: नींबू उधार नहीं देने पर मारपीट के आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बाजार में निकाला जुलूस, लंगड़ाते नजर आए

Jaipur lemon
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.