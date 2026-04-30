Jaipur Viral Video: तेज रफ्तार पावर बाइक पर युवती का खतरनाक स्टंट, हाथ छोड़कर चलाई गाड़ी, पुलिस ने लिया सख्त एक्शन

पुलिस ने इस कार्रवाई के साथ साफ संदेश दिया है कि सड़क पर स्टंटबाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। युवती को भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई है। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज के लिए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें। पुलिस ने चेताया कि ऐसे मामलों में लाइसेंस निरस्त करने सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।