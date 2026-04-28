सिरोही में 3.58 करोड़ की लागत से बन रहा Working Women Hostel! कामकाजी महिलाओं को मिलेगा सुरक्षित आवास

सिरोही के किशोर गृह के पास 50 महिलाओं के लिए 3.58 करोड़ की लागत से कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। निर्माणाधीन कार्य का समय-समय पर निरीक्षण कर शीघ्र ही काम पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस छात्रावास का निर्माण कार्य 4 सितम्बर 2026 तक पूर्ण करना है। निर्माण कार्य पूरा होते ही 50 कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की सुविधा उपलब्ध होगी।