‘माउंट आबू’ का ‘आबू राज’ नाम के पीछे जुड़ा है ऐतिहासिक महत्व, जानें यहां घूमने लायक कौनसी है शानदार जगह

Places To Visit In Abu Raj: माउंट आबू के ‘आबू राज’ नाम के पीछे इसका पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने इसका नाम बदलने की घोषणा की है। पुराने समय में इस क्षेत्र को ‘अर्बुदांचल’ कहा जाता था। मान्यता है कि अर्बुद नाग के नाम पर इसका नाम पड़ा जो समय के साथ बदलकर ‘आबू’ हो गया। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने यहीं से चार राजपूत वंशों की उत्पत्ति की थी।