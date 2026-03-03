Rajasthan Crime: कांता देवी मर्डर में नया खुलासा: चरित्र पर टिप्पणी बनी मौत की वजह, 2 महिलाओं ने उतारा मौत के घाट

थानाधिकारी अनादरा कमलेश के मुताबिक मृतका कांता देवी और पूर्व में गिरफ्तार आरोपी मधु देवी लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देती थी। आरोपी मधु देवी ने आरोपी केवु देवी को पूर्व में करीब 1 लाख रुपए उधार दिए थे। जिसमें से 50 हजार तो उसने लौटा दिए, लेकिन शेष रकम बाकी थी। जिसको लेकर वह मधु के प्रभाव में थी।