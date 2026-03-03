3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Rajasthan Crime: कांता देवी मर्डर में नया खुलासा: चरित्र पर टिप्पणी बनी मौत की वजह, 2 महिलाओं ने उतारा मौत के घाट

असावा के बहुचर्चित कांता देवी रावल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Santosh Trivedi

Mar 03, 2026

Varanasi Murder

सिरोही/पत्रिका. अनादरा थाना पुलिस ने असावा के बहुचर्चित कांता देवी रावल हत्याकांड में बड़ा खुलासा करते हुए हत्या में शामिल दूसरी महिला आरोपी को और गिरफ्तार किया है। दोनों महिला आरोपियों ने मिलकर कांता देवी का गला घोंटकर मौत के घाट उतारा था।

8 जनवरी 2026 को घर में मिला था शव

अनादरा थाना अधिकारी कमलेश ने बताया कि 8 जनवरी 2026 को असावा गांव में कांता देवी रावल का शव उसके घर में मिला था। पुलिस ने शुरुआती जांच में मात्र दो दिन में मधु देवी पत्नी मणीलाल रावल को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया था।

लेकिन जांच के दौरान पुलिस को घटना की प्रकृति और मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर अकेली वृद्धा आरोपी की ओर से हत्या किया जाना गले नहीं उतरा। पुलिस को हत्या में किसी और के भी शामिल होने का शक हुआ। इसको लेकर गहनता से अनुसंधान शुरू किया।

पुलिस की सतत निगरानी और मुखबिरों से मिले इनपुट के आधार पर केवु उर्फ केउ देवी (50) पत्नी तगाराम भील निवासी असावा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में पहले तो वह अनभिज्ञता जताती रही, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से लगातार सवाल-जवाब करने पर उसने अपराध स्वीकार कर लिया।

आरोपी केवु ने पकड़े हाथ, मधु ने दबाया गला

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी केवु उर्फ केउ देवी ने बताया कि हत्या के दौरान उसने मृतका कांता देवी के दोनों हाथ पकड़े और मधु देवी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने ओढ़नी से मृतका के गले में फंदा बनाकर दोनों ने जोर खींचकर मौत की पुष्टि की।

बाद में दोनों ने शव को दूसरे कमरे में ले जाकर पटक दिया और वारदात को लूट का रूप देने के लिए मृतका के घर व उसके शरीर पर पहने हुए आभूषण चुरा लिए और घर का सामान अस्त-व्यस्त कर दिया।

चरित्र पर ताना मारने से मनमुटाव, कर दी हत्या

थानाधिकारी अनादरा कमलेश के मुताबिक मृतका कांता देवी और पूर्व में गिरफ्तार आरोपी मधु देवी लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देती थी। आरोपी मधु देवी ने आरोपी केवु देवी को पूर्व में करीब 1 लाख रुपए उधार दिए थे। जिसमें से 50 हजार तो उसने लौटा दिए, लेकिन शेष रकम बाकी थी। जिसको लेकर वह मधु के प्रभाव में थी।

इसके अलावा मधु ने भी कांता देवी से कुछ लोगों को पैसे दिलवाए थे, जो वापस दिलवाने का दबाव डाल रही थी। साथ ही मृतका कांता देवी की ओर से मधु देवी पर चरित्र को लेकर की गई टिप्पणी से भी वह नाराज थी। इसको लेकर आरोपी मधु और केवु ने मिलकर कांता देवी की हत्या कर दी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: देर रात सोती हुई लड़की को उठाकर खेत पर ले गया, कुएं पर किया बलात्कार; कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा
सिरोही
woman Rape crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Mar 2026 06:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan Crime: कांता देवी मर्डर में नया खुलासा: चरित्र पर टिप्पणी बनी मौत की वजह, 2 महिलाओं ने उतारा मौत के घाट

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चंद्रग्रहण का साया; राजस्थान में यहां 100 साल पुराना परंपरागत होली मेला नहीं भरा, मंदिरों के पट बंद रहे

सिरोही

US-Israel-Iran War: कतर से ​राजस्थान आए जितेंद्र की बढ़ी चिंता- पत्नी और 2 बच्चे वहीं, बोले- हर पल स​ता रही चिंता…

Indian Family in Doha
सिरोही

सिरोही: गैस टैंकर के केबिन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मचा हड़कंप, एक घंटे तक हाईवे यातायात रहा बंद

सिरोही

एक ने पकड़े हाथ, दूसरी ने घोंटा गला: सिरोही की कांता देवी हत्याकांड में दूसरी महिला गिरफ्तार, पैसों और ताने ने बना दिया कातिल

Kanta Devi Rawal Murder Case
सिरोही

Good News: राजस्थान के इस जिले को मिली सौगातें, करोड़ों रुपए की लागत से चौड़ी होंगी सड़के, बनेंगी RCC पुलिया

rajasthan new map
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.