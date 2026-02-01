राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन का बदला नाम, माउंट आबू नहीं.. अब होगा ये नया नाम, जानें इतिहास

इतिहासकारों के अनुसार, माउंट आबू का प्राचीन नाम अर्बुदारण्य, अर्बुदांचल और अर्बुद पर्वत रहा है। समय के साथ यह क्षेत्र आबूराज और आबूपर्वत के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1823 में सिरोही रियासत और अंग्रेजों के बीच हुई सहायक संधि के बाद आबूपर्वत का एक हिस्सा अंग्रेजों के अधीन चला गया। बाद में 1845 में अंग्रेजों ने यहां सेनेटोरियम विकसित कर इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और इसका नाम ‘माउंट आबू’ रख दिया, जो लंबे समय तक प्रचलन में रहा।