Holi Train News Today: होली पर घर जाना होगा आसान! राजस्थान की इन ट्रेनों में बढ़ाए एक्स्ट्रा डिब्बे, देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan Holi Train News: आबूरोड। राजस्थान से होली पर आने और जाने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रेल सेवाओं में विभिन्न श्रेणी के डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की है।