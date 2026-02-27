Holi Kab Hai: राजस्थान में 3 या 4 मार्च? कब मनाई जाएगी धुलंडी, जानिए होली खेलने का सही समय और तारीख

अत: प्रदोषकाल में पूर्णिमा 2 मार्च 2026 सोमवार को ही प्राप्त होने से होलिका दहन इसी दिन होगा। इस दिन भद्रा सायं 5 बजकर 56 मिनट से अन्तरात्रि 5 बजकर 32 मिनट तक है। होलिका पर्व में यदि भद्रा निशीथ (अर्द्धरात्रि) को पार करके उषाकाल तक पहुंच जाती है तो भद्रा युक्त प्रदोष काल में होलिका दहन करना चाहिए।