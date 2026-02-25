Holi 2026: रंगों से सराबोर होने लगे राजस्थान के गांव और कस्बे, इस बार पिचकारियों में हथौड़ा-कुल्हाड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में

होली के साथ ही ढुंढोत्सव की तैयारियां भी बाजार में दिखने लगी हैं। बच्चों के लिए तरह-तरह के खिलौने दुकानों पर सज गए हैं। रंग-बिरंगी गेंद, छोटे-छोटे वॉटर गन और आकर्षक खिलौनों की भरमार ने बच्चों की खुशी दोगुनी कर दी है। दुकानदारों का कहना है कि ढुंढोत्सव के लिए खिलौनों की मांग हर साल बढ़ती जा रही है।