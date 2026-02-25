25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Holi 2026: रंगों से सराबोर होने लगे राजस्थान के गांव और कस्बे, इस बार पिचकारियों में हथौड़ा-कुल्हाड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में

Rajasthan Holi News: इस बार बाजार में पारंपरिक पिचकारियों के साथ नए डिजाइन युवाओं को खूब भा रहे हैं। गदर फिल्म की तर्ज पर हथौड़ा और कुल्हाड़ी पिचकारी सबसे ज्यादा चर्चा में हैं।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Santosh Trivedi

Feb 25, 2026

holi 2026

सिरोही. होली के लिए खरीदारी करते लोग। 

Holi 2026: होली का पर्व नजदीक आते ही राजस्थान के शहर, कस्बों और गांवों की गलियां रंगों से सराबोर होने लगी हैं। बाजार में लोगों की चहल-पहल भी बढ़ गई है।

प्रदेश के सिरोही शहर के मुख्य बाजार से लेकर मोहल्लों तक दुकानों पर गुलाल, रंग और पिचकारियों की सजावट लोगों को आकर्षित कर रही है।

सुबह से देर रात तक बाजारों में चहल-पहल का आलम है, मानो फागोत्सव की गूंज ने पूरे शहर को उमंग से भर दिया हो।

इस बार बाजार में पारंपरिक पिचकारियों के साथ नए डिजाइन युवाओं को खूब भा रहे हैं। गदर फिल्म की तर्ज पर हथौड़ा और कुल्हाड़ी पिचकारी सबसे ज्यादा चर्चा में हैं।

बच्चों से लेकर युवाओं तक इनकी अच्छी खासी मांग है। दुकानदारों का कहना है कि इनकी बिक्री अन्य पिचकारियों से कहीं अधिक हो रही है।

Holi Market Trend: मैजिक गन, शिवजी का त्रिशूल और भूतों की माला

मैजिक गन, सायरन पिचकारी, मैजिक तलवार, शिवाजी का बिगुल, शिवजी का त्रिशूल, परशुराम का फरसा, भूतों की माला और मैजिक ग्लास जैसी पिचकारियां बाजार में उपलब्ध हैं। साथ ही रंग खेलने के लिए विशेष डिजाइन वाली टी-शर्ट भी युवाओं को आकर्षित कर रही हैं।

Holi Pichkari Price: 10 से 500 तक की रेंज में पिचकारी

सरदार बाजार के व्यापारी मृणाल खत्री बताते हैं कि हर साल रंग तो वही रहते हैं, लेकिन इस बार पिचकारियों में नई विविधता देखने को मिल रही है। कीमतें दस रुपए से लेकर पांच सौ रुपए तक हैं, जिससे हर वर्ग का ग्राहक अपनी पसंद अनुसार खरीदारी कर सकता है।

इस बार ग्राहकों में रंगों की गुणवत्ता को लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोग केमिकल युक्त रंगों से बचते हुए प्राकृतिक गुलाल को प्राथमिकता दे रहे हैं। दुकानदार भी सुरक्षित और त्वचा के अनुकूल रंग खरीदने की सलाह दे रहे हैं।

ढुंढोत्सव की तैयारी, बच्चों के खिलौनों की धूम

होली के साथ ही ढुंढोत्सव की तैयारियां भी बाजार में दिखने लगी हैं। बच्चों के लिए तरह-तरह के खिलौने दुकानों पर सज गए हैं। रंग-बिरंगी गेंद, छोटे-छोटे वॉटर गन और आकर्षक खिलौनों की भरमार ने बच्चों की खुशी दोगुनी कर दी है। दुकानदारों का कहना है कि ढुंढोत्सव के लिए खिलौनों की मांग हर साल बढ़ती जा रही है।

त्योहारी कपड़ों से बाजार में रौनक

होली के साथ ही त्योहारी कपड़ों की खरीदारी भी जोरों पर है। महिलाएं रंगीन साड़ियां और सूट चुन रही हैं, वहीं युवाओं में ट्रेंडी टी-शर्ट और कुर्तों का क्रेज है। दुकानों पर नई वैरायटी आने से ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है और बाजार में रौनक लौट आई है।

इनका कहना है…

मैं ग्राहकों को प्राकृतिक गुलाल लेने के लिए प्रेरित करता हूं। केमिकल युक्त रंग त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सुरक्षित और प्रमाणित उत्पाद ही खरीदने चाहिए।

  • मृणाल खत्री, रंग गुलाल विक्रेता, सिराेही

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा कब? उम्मीदवारों की धड़कनें तेज, गांव-गांव में बढ़ी सियासी हलचल
करौली
Rajasthan sarpanch election

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Feb 2026 12:06 pm

Published on:

25 Feb 2026 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Holi 2026: रंगों से सराबोर होने लगे राजस्थान के गांव और कस्बे, इस बार पिचकारियों में हथौड़ा-कुल्हाड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sirohi News: 3 गांवों में चला बुलडोजर, 56 लोगों के अतिक्रमण हटा 76 बीघा भूमि कराई मुक्त

Sirohi Encroachment Removal land
सिरोही

Rajasthan: माउंट आबू के निजी होटल में बन रहे थे अवैध स्विमिंग पूल, नगर पालिका ने चलाया पीला पंजा

mount abu municipality action against illegal construction at gaumukh road hotel
सिरोही

Rajasthan: फोरलेन हाईवे पर पलटा तेल टैंकर, मुफ्त तेल लेने उमड़ी भीड़

sirohi fourlane highway Mustard oil tanker overturned tanker accident
सिरोही

Gold Silver Price: सोने-चांदी के भाव आसमान पर, शादी वाले घरों का बजट गड़बड़ाया, गिफ्ट का बदल गया ट्रेंड

Gold Silver Price, Gold Price, Today Gold Price, Silver Price, Today Silver Price, Today Gold Silver Price, Sirohi News, Rajasthan News, गोल्ड सिल्वर प्राइस, गोल्ड प्राइस, टुडे गोल्ड प्राइस, सिल्वर प्राइस, टुडे सिल्वर प्राइस, टुडे गोल्ड सिल्वर प्राइस, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज
सिरोही

Good News: राजस्थान के इस शहर में अब नहीं होगा ब्लैक आउट ! डिस्कॉम ने जनता को दिया बड़ा तोहफा

power cut, power cut in Abu Road, power cut in Sirohi, blackout, blackout in Abu Road, blackout in Sirohi, Sirohi news, Rajasthan news, पावर कट, पावर कट इन आबूरोड, पावर कट इन सिरोही, ब्लैकआउट, ब्लैकआउट इन आबूरोड, ब्लैकआउट इन सिरोही, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.