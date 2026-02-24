Rajasthan: माउंट आबू के निजी होटल में बन रहे थे अवैध स्विमिंग पूल, नगर पालिका ने चलाया पीला पंजा

निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि होटल परिसर में अवैध रूप से एक स्विमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा था। इसके साथ ही वहां दो अवैध शौचालय भी बना लिए गए थे। नगर पालिका की टीम ने 'निजी होटल' में किए गए इन अवैध ढांचों को नियमानुसार ध्वस्त कर दिया।