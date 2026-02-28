Good News: राजस्थान के इस जिले को मिली सौगातें, करोड़ों रुपए की लागत से चौड़ी होंगी सड़के, बनेंगी RCC पुलिया

Development Announcements In Sirohi: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। माउंट आबू का नाम आबूराज करने के साथ ही सिरोही जिले को इस दौरान विकास की कई सौगातें मिलीं।