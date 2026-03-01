सिरोही: गैस टैंकर के केबिन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मचा हड़कंप, एक घंटे तक हाईवे यातायात रहा बंद

सूचना मिलते ही अनादरा थाना पुलिस के सीआई कमलेश गहलोत मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। एहतियातन हाईवे के दोनों ओर का यातायात रोक दिया गया। करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस की निगरानी में टैंकर के केबिन को मुख्य टैंकर से अलग करवाया गया, ताकि गैस से भरे हिस्से तक आग या चिंगारी न पहुंचे। बाद में क्रेन की मदद से टैंकर को हाईवे से हटाकर सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया गया।