सीकर: आखिर क्यों एक महिला ने तोड़ी शिव परिवार की मूर्तियां? वजह जानकर आपकी आंखें भी भर आएंगी

सदर थाना अधिकारी राजेश डूडी ने बताया कि पूछताछ में महिला लाली देवी ने घटना करना स्वीकार किया। महिला ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से पारिवारिक परेशानियों से गुजर रही थी। महिला के तीन बेटे हैं। एक की पहले मौत हो गई। एक बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है, दूसरे बेटे की भी गंभीर बीमारी के चलते 2014 में मौत हो गई थी।