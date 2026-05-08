जैसलमेर में दहेज लोभियों को सजा: बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर की थी बहू की हत्या, सास-ससुर और पति को उम्रकैद

साथ ही पति दीनाराम, ससुर चेतनराम और सास चुकादेवी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। राज्य पक्ष की ओर से दस्तावेज व गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश डॉ. महेंद्र कुमार गोयल ने आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास व प्रत्येक को दो-दो लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। राज्यपक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदर सिंह नरावत ने पैरवी की।