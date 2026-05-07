सांप काटने से गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति की गई जान

जैसलमेर शहर स्थित गांधी कॉलोनी निवासी अशोक वैष्णव (45) की जोधपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। अशोक गत 25 अप्रेल को अपने पड़ोसी के यहां सांप निकलने पर उसकी मदद करने के लिए गया था। अशोक ने जैसे ही सांप को पूंछ से पकड़ा, वह गुस्सा गया और उसने उसे तीन बार डस लिया। जिससे अशोक की तबीयत मौके पर ही बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। उसे उपचार के लिए पहले जैसलमेर व बाद में जोधपुर ले जाया गया, जहां 8 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखकर उसका उपचार किया गया। चिकित्सकों की कोशिशों के बावजूद अशोक को बचाया नहीं जा सका। बताया जाता है कि पूंछ पकड़ते ही सांप आक्रामक हो गया और उसने अशोक को तीन बार डस लिया। कुछ देर बाद युवक की तबीयत बिगडऩे लगी। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गम्भीर स्थिति में जोधपुर रेफर कर दिया गया। वहां वह 8 दिन वेंटिलेटर पर रहा।