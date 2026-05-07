7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

बढ़ते लोड के आगे डिस्कॉम बेबस, ट्रांसफार्मर बदलने में आ रही बाधाएं

स्वर्णनगरी में गर्मी का पारा लगातार चढऩे के साथ बिजली व्यवस्था भी हांफने लगी है। गत महीनों मुक्तेश्वर मंदिर के पास नया जीएसएस (ग्रिड सब स्टेशन) शुरू होने और 54 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने के बावजूद शहर में तेज गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

May 07, 2026

स्वर्णनगरी में गर्मी का पारा लगातार चढऩे के साथ बिजली व्यवस्था भी हांफने लगी है। गत महीनों मुक्तेश्वर मंदिर के पास नया जीएसएस (ग्रिड सब स्टेशन) शुरू होने और 54 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने के बावजूद शहर में तेज गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। बढ़ती आबादी, एसी-कूलरों का बढ़ता उपयोग और लगातार बढ़ रहे विद्युत भार ने डिस्कॉम की व्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। स्थिति यह है कि आए दिन अलग-अलग इलाकों में कई-कई घंटों तक अघोषित कटौती और ट्रिपिंग की शिकायतें सामने आ रही हैं और इस सबसे आमजन परेशान हैं। हालांकि यह भी सच्चाई है कि पिछले अर्से के दौरान किए गए प्रयासों से अब तक हालात विगत वर्षों की तुलना में सुधरे हुए हैं लेकिन आने वाले मई और जून के करीब 50 दिनों के अलावा बरसाती सीजन में व्यवस्थाएं संपूर्ण नहीं की गई तो समस्या विकराल हो सकती है।

डिस्कॉम की ओर से नए ट्रांसफार्मर लगाने और पुराने उपकरणों को बदलने की कवायद जारी है, लेकिन इसमें भी अनेक बाधाएं सामने आ रही हैं। कई मोहल्लों में पर्याप्त जगह नहीं मिलने से नए ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं हो पा रहे, जबकि कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों के विरोध और आपसी विवादों के कारण कार्य अटक रहा है। इसके चलते ओवरलोड ट्रांसफार्मरों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यह समस्या शहर के अंदरूनी इलाकों में सर्वाधिक है, जहां संकरे स्थानों पर बसावट है। शहर के कई आवासीय क्षेत्रों में शाम होते ही वोल्टेज की समस्या भी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए सामने आ रही है। बिजली उपकरण ठीक से नहीं चलने और बार-बार सप्लाई बाधित होने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। भीषण गर्मी के बीच दोपहर या रात के समय बिजली गुल होने से लोगों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। फॉल्ट सुधार में देरी की शिकायतें पूर्ववत लगातार सामने आ रही हैं।

गर्मी के साथ बढ़ा लोड

डिस्कॉम अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में जिले में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। पहले जहां घरेलू उपभोक्ताओं में सीमित विद्युत उपकरण उपयोग होते थे, वहीं अब अधिकांश घरों में एसी, कूलर और अन्य भारी उपकरण चल रहे हैं। इसके कारण फीडरों और ट्रांसफार्मरों पर अचानक भार बढ़ गया है। कई स्थानों पर पुराने ट्रांसफार्मर वर्तमान मांग के अनुरूप क्षमता नहीं रखते, जिससे वे बार-बार गर्म होकर ट्रिप कर रहे हैं। डिस्कॉम के सिटी सहायक अभियंता विनोद तंवर ने बताया कि गर्मी में करीब 30 प्रतिशत तक लोड बढ़ जाता है। शहर में 3 की जगह 2 कनिष्ठ अभियंता कार्य कर रहे हैं और तकनीकी कार्मिकों की कमी तो पूरे जिले में व्याप्त है। तकनीकी कर्मचारियों की सीमित संख्या होने और जन शिकायतों के निवारण के लिए बनाई गई मशीनरी त्वरित समाधान करने में नाकाम रहने से लोगों में आक्रोश बढ़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में बिजली व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए स्थायी बंदोबस्त अब तक नहीं हो पाया है। जानकारों का मानना है कि बढ़ते लोड के अनुरूप समय रहते आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में स्थितियां गंभीर हो जाती हैं।

सुचारू व्यवस्था के लिए कर रहे प्रयास

जैसलमेर में नए जीएसएस की स्थापना किए जाने के बाद अब हमारा फोकस एलटी लाइनों को छोटा किए जाने पर है। इसके लिए काम चल रहा है। शहर में अभी करीब 25 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाने आवश्यक है, लेकिन इसका जगह-जगह विरोध हो जाता है और काम बाधित होता है। डिस्कॉम कार्यों में आमजन सहयोग करे तो हम गर्मी के मौसम में बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से सुचारू बना सकते हैं।

- प्रदीप बारूपाल, अधिशासी अभियंता, डिस्कॉम जैसलमेर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 May 2026 08:35 pm

Published on:

07 May 2026 08:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / बढ़ते लोड के आगे डिस्कॉम बेबस, ट्रांसफार्मर बदलने में आ रही बाधाएं

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सांप काटने से गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति की गई जान

जैसलमेर

पोकरण : यात्रा करने जाओ तो पानी घर से ही लेकर जाना होगा…

जैसलमेर

Jaisalmer: भीषण गर्मी में श्रमिकों को राहत, दोपहर 12 से 3 बजे तक काम पर रोक, सख्त आदेश जारी

Jaisalmer Heatwave
जैसलमेर

फुलिया में मिला पुराना मोर्टार बम, इलाके में फैली सनसनी, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची

जैसलमेर

गंदी जल टंकियां बनी खतरा, पोकरण में दूषित पेयजल से बढ़ता स्वास्थ्य संकट

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.