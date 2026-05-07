बढ़ते लोड के आगे डिस्कॉम बेबस, ट्रांसफार्मर बदलने में आ रही बाधाएं

डिस्कॉम अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में जिले में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। पहले जहां घरेलू उपभोक्ताओं में सीमित विद्युत उपकरण उपयोग होते थे, वहीं अब अधिकांश घरों में एसी, कूलर और अन्य भारी उपकरण चल रहे हैं। इसके कारण फीडरों और ट्रांसफार्मरों पर अचानक भार बढ़ गया है। कई स्थानों पर पुराने ट्रांसफार्मर वर्तमान मांग के अनुरूप क्षमता नहीं रखते, जिससे वे बार-बार गर्म होकर ट्रिप कर रहे हैं। डिस्कॉम के सिटी सहायक अभियंता विनोद तंवर ने बताया कि गर्मी में करीब 30 प्रतिशत तक लोड बढ़ जाता है। शहर में 3 की जगह 2 कनिष्ठ अभियंता कार्य कर रहे हैं और तकनीकी कार्मिकों की कमी तो पूरे जिले में व्याप्त है। तकनीकी कर्मचारियों की सीमित संख्या होने और जन शिकायतों के निवारण के लिए बनाई गई मशीनरी त्वरित समाधान करने में नाकाम रहने से लोगों में आक्रोश बढ़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में बिजली व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए स्थायी बंदोबस्त अब तक नहीं हो पाया है। जानकारों का मानना है कि बढ़ते लोड के अनुरूप समय रहते आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में स्थितियां गंभीर हो जाती हैं।