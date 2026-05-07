Kota Hospital Case: कोटा में 2 प्रसूताओं की मौत, सरकार का बड़ा एक्शन, SMS अस्पताल से डॉक्टरों की टीम पहुंची

रवि का आरोप है कि अस्पताल में उसे कोई गलत डोज दे दी गई, जिससे उसकी किडनी फेल हो गई। उसने यह भी बताया कि अस्पताल में उसके साथ-साथ अन्य मरीजों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। रवि का कहना है कि कुल 12 मरीजों में से 6-7 मरीजों की हालत खराब है। डॉक्टरों ने रवि को बताया है कि अब उसकी पत्नी के पास केवल 2 घंटे का समय है और उसे अपने परिवार को बुला लेने के लिए कहा गया है। यह उनका पहला बच्चा है और उनकी शादी को अभी केवल एक साल ही हुआ है।